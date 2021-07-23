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Авария на сетях оставила без горячей воды 120 многоквартирных домов в Липецке

В зону отключения попали дома на проспекте Победы, Киевской, Депутатской, Индустральной, Механизаторов, Хмельницкого и других улицах

ЛИПЕЦК, 23 июля. /ТАСС/. Горячее водоснабжение 120 многоквартирных жилых домов Липецка отключили из-за прорыва тепловой сети, сообщила в пятницу пресс-служба Липецкого филиала ПАО "Квадра".

"Сегодня около 12 часов на участке теплотрассы по адресу: пр. Победы, 29 произошел прорыв тепловой сети. <…> Наши ремонтные бригады уже на месте и определяют место прорыва, чтобы приступить к срочным восстановительным работам", - говорится в сообщении.

По данным компании, в зону отключения попали дома на проспекте Победы, Киевской, Депутатской, Индустральной, Механизаторов, Хмельницкого и других улицах.

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