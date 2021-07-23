Reuters: рядом с местом похорон погибшего президента Гаити распылили слезоточивый газ

ГАВАНА, 23 июля. /ТАСС/. Беспорядки проходят вблизи места проведения похорон убитого 7 июля президента Гаити Жовенеля Моиза, слышны выстрелы. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что правоохранители распылили слезоточивый газ. На церемонии, которая проходит в городе Кап-Аитьен на севере республики, присутствуют вдова политика Мартин Моиз и члены руководства республики.

Участники протестов зачастую перебивали произносящих прощальные речи. Пастор, руководящий церемонией, периодически был вынужден переходить на крик.

В четверг власти в сокращенном формате организовали церемонию прощания с погибшим президентом по причине начавшихся в городе Кап-Аитьен беспорядков. Протестующие атаковали одно из траурных шествий должностных лиц, забросав камнями их служебные автомобили. Полицейским и охранникам приглашенных на церемонию пришлось стрелять в воздух, чтобы дать отпор участникам беспорядков.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга. Совет министров ввел в республике военное положение на 15 дней.