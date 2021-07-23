Число лесных пожаров в Вологодской области уменьшилось до шести

ВОЛОГДА, 23 июля. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали за сутки четыре лесных пожара в Вологодской области общей площадью 161,9 га. В регионе продолжают действовать шесть очагов площадью более 600 га, четыре из них локализованы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС РФ по региону.

"За прошедшие сутки на территории Вологодской области ликвидировано четыре лесных пожара в Вожегодском, Никольском, Тотемском и Устюженском районах общей площадью 161,9 га. Продолжают действовать шесть очагов, четыре из которых локализованы", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС, пожары действуют на площади более 600 га. В их тушении задействованы около 300 человек и более 90 единиц техники. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в двух районах - в Верховажском и Тотемском, в остальных муниципалитетах ситуация стабилизировалась.