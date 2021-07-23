В Гаити похоронили президента Жовенеля Моиза

ГАВАНА, 23 июля. /ТАСС/. Похороны убитого 7 июля президента Гаити Жовенеля Моиза завершились в пятницу в городе Кап-Аитьен на севере республики. На церемонии присутствовали вдова политика Мартин Моиз и члены руководства республики, трансляция велась в эфире государственного телевидения страны.

"Жовенель, тебя предали и варварски убили. Но твоими самыми большими грехами были любовь к стране, желание защищать наиболее слабых и уязвимых, освободить страну от коррумпированных олигархов, - сказала Мартин Моиз в прощальной речи. - Мы не хотим насилия или мести, но мы никогда не сдадимся перед страхом, мы должны смотреть ему прямо в глаза и сказать, что все уже в прошлом. Мы проиграли битву, но не проиграли войну".

Ранее вблизи места проведения церемонии прошли беспорядки, правоохранители распылили слезоточивый газ, были слышны выстрелы. Участники протестов зачастую перебивали произносящих прощальные речи. Пастор, руководящий церемонией, периодически был вынужден переходить на крик. По данным агентства Reuters, официальные делегации США и ООН уехали с похорон раньше запланированного времени в целях безопасности.

По причине протестов власти также вынуждены были провести официальную церемонию прощания в четверг в сокращенном формате. Тогда протестующие атаковали одно из траурных шествий должностных лиц, забросав камнями их служебные автомобили. Полицейским и охранникам приглашенных на церемонию пришлось стрелять в воздух, чтобы дать отпор участникам беспорядков.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга. Совет министров ввел в республике военное положение на 15 дней.