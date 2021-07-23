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В Москве остановили движение поездов на участке от станции "Орехово" до "Алма-Атинской"

Причиной остановки движения стала проверка одного состава

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Временно нет движения поездов от станции "Орехово" до "Алма-Атинской" на Замоскворецкой линии московского метрополитена из-за проверки одного состава. В обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами, сообщается в пятницу в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"На Замоскворецкой линии (2) нет движения от Орехово до Алма-Атинской из-за проверки одного поезда. В обратном направлении - движение с увеличенными интервалами. Все пассажиры вышли на станциях, в тоннелях поездов с людьми нет", - говорится в сообщении.

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