В Москве остановили движение поездов на участке от станции "Орехово" до "Алма-Атинской"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Временно нет движения поездов от станции "Орехово" до "Алма-Атинской" на Замоскворецкой линии московского метрополитена из-за проверки одного состава. В обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами, сообщается в пятницу в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"На Замоскворецкой линии (2) нет движения от Орехово до Алма-Атинской из-за проверки одного поезда. В обратном направлении - движение с увеличенными интервалами. Все пассажиры вышли на станциях, в тоннелях поездов с людьми нет", - говорится в сообщении.