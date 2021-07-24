В Забайкалье 263 дома остаются подтопленными паводками

ЧИТА, 24 июля. /ТАСС/. Порядка 380 домов в Забайкальском крае за сутки освободились от воды, подтопленными остаются еще 263 дома, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на утро 24 июля в Забайкальском крае остаются подтопленными 10 населенных пунктов, 263 жилых дома и 1 096 приусадебных участков. Повреждены 16 низководных мостов и один железнодорожный, а также три участка автодорог", - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали 375 человек, в том числе 63 ребенка. Всего в пострадавших районах работают 222 сотрудника МЧС, 37 единиц техники.

Очередные паводки в Забайкалье начались в четверг, подтопленными оказались Шилкинский, Нерчинский и Чернышевский районы. В частности, в Шилкинском районе вода разрушила железнодорожный мост на Транссибе, в итоге РЖД подготовили схему перевозки пассажиров на самолетах.

Власти региона развернули пункты приема гуманитарной помощи и объявили сбор средств пострадавшим. Выплаты компенсации жильцам подтопленных домов предполагается начать с 26 июля. По прогнозам гидрологов, в выходные уровень воды на большинстве рек края будет расти.