На Филиппинах эвакуировали 13,2 тыс. человек из-за повышения уровня воды в реке Марикина

БАНГКОК, 24 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 13,2 тыс. человек, проживающих в общинах у реки Марикина, расположенной в восточной части Манилы, были эвакуированы, поскольку уровень воды в ней продолжал повышаться из-за сильных дождей на Филиппинах. Об этом сообщили в субботу в Национальном совете по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики.

По данным представителя службы Марка Кешина Тимбала, эвакуировано около 3 077 семей или 13 225 человек, которым требовалось убежище. Люди из низкорасположенных населенных пунктов, подверженных наводнениям, размещены в 28 центрах города Марикина. "Другие представители местного самоуправления <...> отслеживают ситуацию и также готовы к эвакуации в случае необходимости", - приводит слова Тимбала Филиппинское агентство новостей.

Уровень воды в реке Марикина достиг 16,4 м из-за сильных дождей. В результате власти повысили уровень предупреждения до второго, что подразумевает эвакуацию жителей в более высокие районы страны.

Тимбал сказал, что наводнения также были зарегистрированы в городах Родригес, Сан-Матео и Тайтай, расположенных в провинции Рисаль. Отмечается, что 439 семей из указанных населенных пунктов находятся в 10 эвакуационных центрах.