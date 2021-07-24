Тайфун "Непартак" может достичь Токио в начале следующей недели

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Тайфун "Непартак", сформировавшийся в Тихом океане, движется в направлении основного японского острова Хонсю и может достигнуть Токио, где проходит Олимпиада, в начале следующей недели. Об этом сообщило в субботу национальное метеорологическое управление страны.

Согласно опубликованному прогнозу, тропический шторм приблизится к столице во вторник или среду. Сейчас скорость ветра в центральной части тайфуна составляет 15 м/с, скорость его порывов достигает 25 м/с. Тем не менее, как отмечают метеорологи, шторм может ускориться в течение нескольких ближайших дней.

"Непартак" стал восьмым по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом году.

Олимпийские игры в Токио открылись 23 июля и продлятся до 8 августа.