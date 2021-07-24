Власти Сочи проводят подворовые обходы для оценки ущерба от ночного ливня

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Обходы дворовых территорий начались в Сочи для того, чтобы оценить ущерб, нанесенный ливнем, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Ночью из берегов вышла река Западный Дагомыс, в результате подтопило придворные территории и подвалы нескольких домов. <…> Уже начались подворовые обходы, чтобы дополнительно оценить ущерб, нанесенный имуществу", - говорится в сообщении.

22 июля в Сочи начались дожди, которые продолжились 23 июля в течение дня. В городе объявили штормовое предупреждение, МЧС сообщало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем. В ночь на 24 июля ливень в Сочи прекратился.

"Для ликвидации последствий разгула стихии задействовано порядка 40 единиц техники - это экскаваторы, самосвалы и илососы. Техника вышла на улицы города сразу после прекращения обильных осадков. Основные работы ведутся в Хосте на улицах 50 лет СССР, Глазунова, Ялтинской и Володарского. В Кудепсте - на улицах Искры и Дарвина. 270 человек задействованы в аварийно-спасательных и ликвидационных работах", - уточнили в пресс-службе.