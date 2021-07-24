Самолет рейса Москва - Якутск сел на запасном аэродроме из-за ливня

ТАСС, 24 июля. Самолет авиакомпании "Якутия", выполнявший полет по маршруту Москва - Якутск, совершил 24 июля посадку на запасном аэродроме в городе Мирном из-за погоды в аэропорту прибытия, сообщается на официальной странице авиакомпании в Instagram.

"Самолет авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс 474 по маршруту Внуково - Якутск совершил посадку на запасной аэродром г. Мирный, в связи метеоусловиями г. Якутск. Ливневой дождь не позволяет совершить посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта г. Якутск", - гласит сообщение.

Уточняется, что вылет из Мирного в Якутск запланирован на 19:00 (13:00 мск). Также задержали и обратный рейс Якутск - Москва (Внуково).

В ночь с 23 на 24 июля в Якутске начался сильный дождь, с раннего утра в столице региона в усиленном режиме ведутся работы по откачке воды на улицах.