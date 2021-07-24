Водоналивные дамбы установили в районе Белогорска в Приамурье для защиты от паводка

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Спасатели укрепляют береговые линии вдоль реки Томи, где из-за сильных осадков ожидается подъем уровня воды. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В превентивных целях для защиты населенного пункта Остров Старица спасатели проводят берегоукрепительные работы: наращивают высоту уже существующих дамб, укладывая мешки с песком. Вдоль берега Томи установили водоналивные дамбы протяженностью более 100 метров. Сотрудники МЧС России продолжают разъяснительную работу с населением", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в район города Белогорска прибыла аэромобильная группировка областного главка министерства. Уровень воды в реке Томи в районе города Белогорска продолжает повышаться.

По прогнозу метеорологов, 23 и 24 июля в регионе ожидаются сильные осадки, что приведет к подъему Томи. В зону возможного подтопления попадут жилые дома на Острове Старица и в садовом товариществе "Междуречье". Сотрудники МЧС ведут мониторинг ситуации, используя беспилотники.