В Якутии горит 2,4 тыс. га леса

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Свыше 220 природных пожаров действуют на территории Якутии, площадь активного горения составляет 2,4 тыс. га. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На территории Республики Саха (Якутия) действуют 222 природных пожара, за сутки ликвидировано 15. Площадь активного горения составляет 2,4 тыс. га", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что на территории Сунтарского и Нюрбинского районов применялось два самолета Бе-200ЧС. Авиациея сбросила около 30 тонн воды. Для авиапатрулирования и переброски личного состава лесоохраны применялись вертолеты Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Всего за сутки к тушению природных пожаров привлекли более 2 тыс. человек и 260 единиц техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ, на ее территории действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запретили посещать леса.