Первый авиарейс доставил в Читу более 100 пассажиров поездов с перекрытого Транссиба

ТАСС, 24 июля. Чартеный рейс Благовещенск - Чита доставил в краевой центр Забайкалья 103 пассажира, поезда которых пришлось остановить из-за размыва железнодорожного моста на Транссибирской магистрали, сообщается в субботу в официальном Telegram-канале Российских железных дорог.

"Чартерный рейс из Благовещенска со 103 пассажирами на борту приземлился в Чите. Далее они отправятся поездами к пунктам назначения в западном направлении. Сегодня будет организован еще один такой же круговой рейс. Завтра планируются три рейса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также организовали пересадку пассажиров на поезда с восточного на западное направление и наоборот с помощью автотранспорта. Всех пассажиров обеспечили водой и питанием.

РЖД ранее подготовили схему отправки пассажиров отмененных из-за паводка в Забайкалье поездов самолетами. 24 июля по Транссибу к месту размыва железнодорожного моста продолжат следовать пассажирские поезда. Со стороны Дальнего Востока движутся поезда № 1 и №61 Владивосток — Москва, № 7 Владивосток — Омск, в которых 545 пассажиров. Их самолетами из Благовещенска отправят далее по маршруту. На станции, которые находятся между Благовещенском и местом размыва, пассажиров доставят поездом.

С западной стороны поезда №2 и №62 Москва — Владивосток и № 8 Омск — Владивосток проследуют до Читы, откуда 615 пассажиров перевезут самолетами до Хабаровска, а далее — поездами до мест назначения.

Из-за мощных ливней на Дальнем Востоке подмыло обе ветки Транссибирской магистрали. В результате в Сретенском районе Забайкальского края 23 июля рухнул железнодорожный мост, из-за чего движение поездов остановили. Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ поручил кабмину взять под контроль ход восстановительных работ и ситуацию с жизнеобеспечением регионов, которые затронуло ЧП.