В Новоорском районе Оренбургской области ввели режим ЧС

ОРЕНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Новоорского района ввели режим чрезвычайной ситуации в поселке Новоорск Оренбургской области, где накануне ветер сорвал крышу в школе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе районной администрации.

"В настоящее время выясняется, пострадали ли несущие конструкции здания. Крышу унесло почти по всей площади, примерно на 2 тыс. кв. м. В ближайшие сроки будет назначена экспертиза. В районе введен режим ЧС, соответственно вся процедура пройдет в сжатые сроки. На данный момент школу обесточили", - сообщил собеседник агентства.

По информации прокуратуры Оренбургской области, кровлю средней школы №2 поселка Новоорск снесло 23 июля примерно в 18:00 (16:00 мск). По данному факту проводится проверка, в ходе которой дадут оценку, в том числе по вопросам капитального ремонта на объекте. Также власти сообщают, что, по предварительным данным, в поселке ветер повредил кровли нескольких многоквартирных домов.

Ранее ГУ МЧС по региону распространило предупреждение о неблагоприятном явлении погоды на территории Оренбургской области. 23 июля в регионе ветер усиливался местами до 23 м/с, локально прошли ливни и грозы. При этом 24 июля в центральных и восточных районах Оренбургской области также ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 м/с.