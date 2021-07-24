Более 50 жилых домов в поселках Хабаровского края просушили после паводка на горных реках

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Спасатели просушили более 50 жилых домов и откачали воду из подвалов 44 домов в поселках Верхнебуреинского района Хабаровского края после паводка на горных реках. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"За прошедшие сутки спасатели приняли и отработали 30 заявок на оказание адресной помощи местным жителям. Всего же с начала проведения аварийно-восстановительных работ адресная помощь оказана более 200 раз. С помощью тепловых пушек просушен 51 жилой дом, проведена откачка из подвалов 44 домов", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, вывезли порядка 650 кубометров мусора. Также проводится расчистка придомовых территорий, улиц, детских площадок. Кроме того, в населенных пунктах идет восстановление проездов и дорожного полотна.

Всего для засыпки размытых участков завезли порядка 600 кубометров песчано-гравийной смеси, очистили 1,28 км автомобильных дорог.

Паводки на Бурее и других горных реках в Верхнебуреинском районе начались после сильных дождей в конце прошлой недели. В поселениях Усть-Ургал и Ургал в результате резкого подъема воды затопило 89 домов, три социально значимых объекта, приусадебные участки, внутрипоселковые дороги, большой водой повредило мосты. 21 июля вода полностью ушла из населенных пунктов.