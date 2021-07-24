В пункте временного размещения после ливня в Сочи находятся 13 человек

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. В пункте временного размещения муниципального маневренного фонда после непогоды в Сочи находятся 13 человек, сообщает пресс-служба администрации города по итогам заседания оперштаба.

"Ночью в пункте временного размещения муниципального маневренного фонда были размещены 13 человек. В Хостинском районе организована работа выездного штаба на ул. Искры, 1", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС директор сочинского "Водоканала" Антон Денисов, смерч в Сочи повредил магистральный водопровод, который обеспечивает питьевой водой несколько улиц в Хостинском районе курорта. "В связи с этим, в ряде домов по улицам пер. Лечебный, ул. Береговая (частично), ул. Малая, ул. Ручей де-Симона, Аллея Челтенхема (частично), наблюдается отсутствие водоснабжения. Завершить необходимый комплекс работ планируется до 15:00", - сказал собеседник агентства. Авария произошла на водоводе диаметром 200 мм, в устранении задействовали две ремонтные бригады, работы осложняются рельефом местности.

Как сообщает пресс-служба администрации города, подтопленным оказался цокольный этаж городской больницы №3, сейчас воду откачали, идет расчистка территории. Персонал и пациентов обеспечили горячим питанием. Казаки Хостинского района расчищают территорию детского сада №83 в Хостинском районе. Во внутригородских районах создали звенья с техникой и персоналом для очистки домовладений от нанесенного водой мусора и ила. Идет очистка ливневых коллекторов и уборка улиц в городской черте.

22 июля на Сочи обрушились дожди, над морем формировались смерчи. 23 июля дожди продолжились, из-за непогоды подтопило некоторые улицы в Хостинском, Адлерском и Лазаревском районах. Сообщается об одном погибшем и трех пропавших в районе реки Мацеста. 24 июля дожди закончились, в Сочи солнечно.