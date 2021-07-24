Из зоны наводнения в Забайкалье спасли 12 человек

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более 10 человек спасли из зоны наводнения в Забайкалье, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По состоянию на 24 июля, - сказали в ведомстве, - были эвакуированы 375 человек, в том числе 63 ребенка. Спасены 12 человек".

По последним данным, в регионе подтоплены десять населенных пунктов, 263 жилых дома и 1 096 приусадебных участков. Также повреждены 16 низководных мостов и один железнодорожный, а также три участка автодорог. В отрезанные водой населенные пункты доставляются продукты и вода. В ликвидации последствий непогоды задействовали 222 человека личного состава, 37 единиц техники и 14 плавсредств.

Очередные паводки в Забайкалье начались 22 июля, подтопленными оказались Шилкинский, Нерчинский и Чернышевский районы. В Шилкинском районе вода разрушила железнодорожный мост на Транссибе, в итоге в РЖД подготовили схему перевозки пассажиров на самолетах.