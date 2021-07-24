Подросток погиб в ДТП с мопедами под Тулой

ТАСС, 24 июля. Молодой человек 2006 года рождения погиб, еще одного госпитализировали после ДТП с тремя транспортными средствами, которое произошло 24 июля ночью на 43-м километре автодороги М-4 "Дон" в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"Автомобиль "Лада" съехал в придорожный кювет. В результате ДТП водитель мопеда "Альфа", юноша 2006 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель мопеда "Рейсер", юноша 2003 года рождения, с травмами госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ДТП произошло 24 июля в 01:15 на 43-м километре автодороги М-4 "Дон" в Новомосковском районе Тульской области. По предварительной информации, водитель "Лады" 1986 года рождения не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двумя мопедами, после чего автомобиль съехал в придорожный кювет. Оба несовершеннолетних в момент происшествия находились в защитных шлемах, добавили в пресс-службе.