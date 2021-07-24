{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 4 тыс. человек эвакуировали из подтопленных населенных пунктов Дальнего Востока

В зоне подтопления на территории 99 населенных пунктов оказались 2 355 жилых домов
© ГУ МЧС России по Амурской области/ТАСС, архив

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Эвакуацию почти 4 тыс. человек провели из подтопленных наводнением населенных пунктов Дальнего Востока, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В зоне подтопления на территории 99 населенных пунктов оказались 2 355 жилых домов, более 5 тыс. приусадебных участков, 54 социально значимых объекта, 76 низководных мостов и 408 участков автодорог. В превентивных целях была проведена эвакуация почти 4 тыс. человек, более 800 из них были размещены в 23 ПВР (пунктах временного размещения - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияДальний Восток
Подросток погиб в ДТП с мопедами под Тулой
Еще одного несовершеннолетнего госпитализировали после аварии
Читать полностью