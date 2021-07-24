Почти 4 тыс. человек эвакуировали из подтопленных населенных пунктов Дальнего Востока

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Эвакуацию почти 4 тыс. человек провели из подтопленных наводнением населенных пунктов Дальнего Востока, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В зоне подтопления на территории 99 населенных пунктов оказались 2 355 жилых домов, более 5 тыс. приусадебных участков, 54 социально значимых объекта, 76 низководных мостов и 408 участков автодорог. В превентивных целях была проведена эвакуация почти 4 тыс. человек, более 800 из них были размещены в 23 ПВР (пунктах временного размещения - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе.