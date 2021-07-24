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Центральный аппарат СК проконтролирует результаты проверки по факту ДТП на Кубани

Погибли два человека и 20 пострадали

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета поставил на контроль в центральном аппарате ведомства результаты проверки по факту ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае, в котором погибли два человека и 20 пострадали. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе СК.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание руководству следственного управления СК России по Краснодарскому краю доложить о ходе проведения проверки и поставил ее результаты на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщили в СК.

По предварительным данным, утром 24 июля водитель автобуса "Хёндэ" в районе поселка Мезмай не справился с управлением, автобус опрокинулся в кювет. В результате два человека погибли и 20 пострадали.

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