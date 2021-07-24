В Карелии локализовали половину действующих лесных пожаров

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 июля. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров в Карелии к утру 24 июля достигла 10 926 га. В республике насчитывается 18 очагов горения, из них половину удалось локализовать, сообщили в Минприроды республики.

"На текущий момент в регионе действует 18 лесных пожаров на площади 10 926 га в Муезерском, Лахденпохском, Беломорском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском, Питкярантском районах. Девять пожаров на площади 4 185 га локализованы", - говорится в сообщении.

К тушению привлекли около 800 человек, используется 135 единиц техники. В том числе ведется авиапатрулирование лесов, общий налет составляет 920 часов.

К вечеру 23 июля локализацию на площади 1 600 га объявили в Найстенъярвском лесничестве, огонь здесь на минувшей неделе угрожал поселкам Найстенъярви, откуда эвакуировали жителей, и Суоёки. Сейчас все жители смогли вернуться домой, угроза для населенных пунктов снята.

Также к утру 24 июля локализовали пожар в Волдозерском лесничестве на площади 1 450 га, который угрожал двум СНТ и и поселку Волдозеро. К вечеру 24 июля специалисты рассчитывают прекратить распространение огня в Попов-Порожском лесничестве, где горит 700 га, в Сяпсинском лесничестве на площади 2 500 га и 1 200 га. Еще один пожар в Кондопожском районе на территории Нелгомозерского лесничества тоже удалось локализовать (площадь около 120 га).

На текущий момент в Карелии ликвидировали пожары в Пудожском, Калевальском районах, а также пожар в Кончезерском лесничестве Кондопожского района.

Пожароопасная обстановка

В Карелии в связи со сложной пожароопасной обстановкой ввели режим ЧС, действует запрет на посещение лесов Сегежского, Муезерского, Суоярвского, Пряжинского и Прионежского районов. Власти рассчитывают, что локализуют лесные пожары к вечеру 24 июля.