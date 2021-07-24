Организатор нарколаборатории в Ленобласти открыл стрельбу по полицейским

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Организатор лаборатории по производству наркотиков в Ленинградской области открыл стрельбу из охотничьего ружья по сотрудникам полиции во время задержания. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции получили оперативную информацию о незаконном производстве синтетических наркотиков в деревне Баландино Волховского района Ленинградской области и утром 24 июля выехали по указанному адресу. Оперативная информация подтвердилась, нарколаборатория располагалась в сарае на садовом участке.

"Увидев сотрудников полиции, организатор лаборатории, 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга, выбежал из сарая и скрылся в жилом доме. Злоумышленник, вооружившись обрезом охотничего ружья, открыл стрельбу по полицейским. В соответствии с законом о полиции один из сотрудников применил табельное оружие и обезвредил наркоторговца, ранив его в ногу. После чего сотрудниками полиции [ему] была оказана первая помощь и вызвана скорая", - говорится в сообщении.

При обыске в доме обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия, пригодного для стрельбы. В доме находились две женщины, устанавливается их причастность к незаконному производству. В сарае сотрудники полиции также обнаружили лабораторное оборудование и химическое сырье для производства мефедрона. Полицейские продолжают работу на месте происшествия.