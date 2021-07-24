Два человека погибли в ДТП в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Лобовое столкновение двух легковых автомобилей на 150-м км автодороги Волгоград - Сальск в Котельниковском районе Волгоградской области привело к гибели водителей автомобилей, еще два человека получили травмы, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По предварительным данным, в 01:35 мск 19-летний житель Ростовской области на ВАЗ-2110, двигаясь со стороны рабочего поселка Октябрьский в сторону города Котельниково, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной "Хёндэ-Солярис" под управлением 48-летнего жителя Оренбургской области. В результате ДТП водители обеих автомашин от полученных травм скончались до приезда скорой. Пассажирки "Хендэ" с травмами доставлены в больницу", - сказали в пресс-службе.

38-летнюю женщину и ее 17-летнюю дочь доставили в Котельниковскую центральную районную больницу. Женщина в состоянии средней тяжести остается там на лечении, ее дочь вертолетом санавиации доставили в 25-ю больницу Волгограда, она находится в реанимации, состояние тяжелое, уточнили в областном комитете здравоохранения.