Число жертв наводнений в провинции Хэнань возросло до 58

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате наводнений в центральной китайской провинции Хэнань возросло до 58. Об этом в субботу сообщили местные власти.

Ранее сообщалось о 56 погибших и пяти пропавших без вести.

По данным на субботу, из-за наводнений пострадали в общей сложности свыше 9,3 млн жителей провинции, за последнюю неделю более 1,1 млн человек были переселены в безопасные районы.

Как ранее сообщали власти провинции, потоки воды затопили свыше 576 тыс. га сельскохозяйственных угодий, полностью уничтожив 25 тыс. га. Наводнения разрушили 10 тыс. построек, сильно повредили более 22 тыс.

Прямой экономический ущерб Хэнани от наводнений составил 13,9 млрд юаней (около $2,15 млрд).