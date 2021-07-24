{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тысячи человек в Испании временно остались без света

Это произошло из-за обрыва высоковольтной линии, соединяющей королевство с Францией

МАДРИД, 24 июля. /ТАСС/. Тысячи человек в Испании остались в субботу без электричества из-за обрыва высоковольтной линии, соединяющей королевство с Францией. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, проблемы наблюдаются в Андалусии, Арагоне, Каталонии, Мадриде, Наваре. Как говорится в распространенном сообщении компании Red Electrica в Twitter, "инцидент с гидросамолетом создал проблему во французской сети очень высокого напряжения, что привело к временному отключению полуострова от остальной Европы". "Проблема уже решена, заменены межсетевые соединения и поврежденное электроснабжение в нашей стране", - добавили в компании.

По данным агентства Lusa, в Португалии также наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Теги
Испания
В Сочи нашли тела трех пассажиров из снесенной рекой машины
Продолжаются поиски четвертого
В Сочи нашли тела трех пассажиров из снесенной рекой машины
Читать полностью