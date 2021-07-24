Тысячи человек в Испании временно остались без света

МАДРИД, 24 июля. /ТАСС/. Тысячи человек в Испании остались в субботу без электричества из-за обрыва высоковольтной линии, соединяющей королевство с Францией. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, проблемы наблюдаются в Андалусии, Арагоне, Каталонии, Мадриде, Наваре. Как говорится в распространенном сообщении компании Red Electrica в Twitter, "инцидент с гидросамолетом создал проблему во французской сети очень высокого напряжения, что привело к временному отключению полуострова от остальной Европы". "Проблема уже решена, заменены межсетевые соединения и поврежденное электроснабжение в нашей стране", - добавили в компании.

По данным агентства Lusa, в Португалии также наблюдаются проблемы с электроснабжением.