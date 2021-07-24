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Стрельба в США

В Калифорнии при стрельбе погибли два человека

Четверо получили ранения

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, четверо получили ранения при стрельбе в городе Сан-Рафел (штат Калифорния). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте местного полицейского управления.

Сообщения о перестрелке в южной части города поступили стражам порядка в ночь на субботу. В ней, предположительно, участвовали лица, приехавшие в Сан-Рафел на концерт рэп-музыки. Один человек умер на месте, второй был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь.

Некоторые из получивших ранения участников перестрелки пытались скрыться с места происшествия на автомобилях, но были задержаны.

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