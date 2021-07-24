Более 800 га растительности сгорело в результате пожара на юге Франции

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 800 га растительности сгорело в результате пожара в департаменте Од на юге Франции. Об этом сообщили в субботу пожарные службы.

По их данным, возгорание возникло недалеко от автострады, ведущей из Каркасона в Нарбон. "К настоящему моменту уничтожено больше 800 га. Площадь пожара большая, все силы сейчас брошены на борьбу с огнем", - заявил представитель пожарной бригады. Он отметил, что из-за быстрого распространения огня в коммуне Фонкуверт спасателям пришлось эвакуировать из домов более 120 человек.

Из-за пожара некоторые области Франции, Испании и Португалии почти на час остались без электричества. "Из-за возгорания в Оде на линии электропередачи возникла техническая проблема, которая привела к отключению электроэнергии, в частности в Перпиньяне и недалеко от Биаррица", - говорится в заявлении оператора энергосетей.

В операции по тушению огня принимают участие около 500 пожарных. В связи с жаркой погодой и сильным ветром на юге страны власти призвали местных жителей не разжигать в лесу огонь и полностью тушить окурки сигарет перед тем, как их выбросить.