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СМИ: в результате ДТП с автобусом в Хорватии погибли восемь человек

Транспортное средство по неустановленным причинам съехало в кювет

ЗАГРЕБ, 25 июля. /ТАСС/. Восемь человек погибли и несколько десятков пострадали в воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса на северо-востоке Хорватии. Об этом сообщило информационное агентство HINA.

По его данным, инцидент произошел утром на автомагистрали возле города Славонски-Брод. Транспортное средство, следовавшее из Северной Македонии, по неустановленным пока причинам съехало в кювет.

"Ситуация очень сложная, в македонском автобусе по-прежнему находится большое число пассажиров, чьи жизни в опасности", - приводит агентство слова пресс-секретаря региональной полиции Дамира Брежича.

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Северная МакедонияХорватия
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