В дамбе около Белогорска возникла течь

ТАСС, 25 июля. В дамбе, возведенной у приамурского Белогорска на реке Томи, обнаружилим течь, ее уже устранили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"При мониторинге гидрологической обстановки на Томи в Белогорске спасатели обнаружили течь в теле дамбы, которая защищает [населенный пункт] Остров Старица. Спасатели устранили течь, уложив более 400 мешков с песком", - сказали в МЧС.

Вода успела затопить 146 приусадебных участков в садовом товариществе "Междуречье" в Белогорске. С населением ведется работа по разъяснению действий в случае подъема воды.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе ввели режим ЧС межрегионального характера. По итогам прохождения волны паводка подтопленными оказались 975 жилых домов, в которых проживают 2,5 тыс. человек, 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попало 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, пострадало более 7 тыс. человек.