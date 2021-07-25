В Румынии семь человек погибли из-за столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса

БУХАРЕСТ, 25 июля. /ТАСС/. Семь человек погибли в воскресенье в ДТП в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на румынской автотрассе Бакэу - Аджуд (DN2). Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Участниками происшествия были 12 человек, семеро из них, в том числе пять взрослых и двое детей, погибли", - приводит агентство слова представителя инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Бакэу, майора Андрея Греку. - Пятеро, в том числе один несовершеннолетний и четверо взрослых, доставлены в больницу неотложной помощи в Бакэу".

В машине находились пять человек, в микроавтобусе - семь взрослых. Согласно инспекторату, погибли один взрослый и двое несовершеннолетних из машины и четверо взрослых из микроавтобуса.

Власти Бакэу объявили "красный план" вмешательства. На место происшествия прибыли около двух десятков машин с пожарными, спасателями и медиками, для доставки пострадавших в больницу был задействован вертолет.

О возможных причинах ДТП пока не сообщается.