В Кузбассе пять человек пострадали при столкновении трех автомобилей

КЕМЕРОВО, 25 июля. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей и грузовика произошло в воскресенье на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Кемеровской области, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Tiida и следовавший за ним водитель Nissan X-Trail стали обгонять попутные транспортные средства, не убедившись в безопасности маневра. В результате Tiida, а затем X-Trail совершили столкновение со встречным грузовым автомобилем International с полуприцепом. <…> С места аварии в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены пять человек, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Грузовик в результате столкновения загорелся.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.