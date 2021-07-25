В Саратовской области при пожаре в частном доме пострадали четыре ребенка

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Четверо детей пострадали в результате пожара в частном доме в Энгельсе в Саратовской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По ее данным, 25 июля на Подгорной улице 131, в Энгельсе в частном жилом доме загорелась кровля на площади 20 кв. м. "В 11:10 [объявлена] локализация, в 11:13 - ликвидация открытого горения. Госпитализированы четверо детей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По факту ЧП следователи организовали проверку. По их данным, пострадали дети в возрасте от одного до семи лет. "Следователем СК в настоящее время проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.