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Бастрыкин взял под личный контроль дело о гибели министра Амурской области

Председатель Следственного комитета России поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин Алексей Никольский/ТАСС
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о гибели министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.

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"Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль", - сказали в СК.

17 июля во время отдыха на туристической базе 39-летний министр Александр Курдюков во время конфликта получил травмы. С места отдыха он был госпитализирован и позже умер в медучреждении. По подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина.

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияАмурская область
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