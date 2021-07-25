Бастрыкин взял под личный контроль дело о гибели министра Амурской области

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о гибели министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.

"Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль", - сказали в СК.

17 июля во время отдыха на туристической базе 39-летний министр Александр Курдюков во время конфликта получил травмы. С места отдыха он был госпитализирован и позже умер в медучреждении. По подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина.