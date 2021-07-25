На севере Приамурья три села остались отрезанными от территории района из-за паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Жители сел Береговое, Золотая Гора и Кировский на севере Приамурья остались без автомобильного сообщения из-за разрушенного паводком деревянного моста на участке автодороги Зея - Золотая Гора. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба министерства транспорта области.

"На 67-м км автомобильной дороги регионального значения Зея - Золотая Гора в результате подъема уровня воды в реке Тукурингра и образовавшегося корчехода произошло разрушение деревянно-балочного моста длиной 10 м. В настоящее время на участке дороги движение транспорта отсутствует", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отдаленный район области подрядная организация направила спецтехнику для восстановления моста. Работы начнутся, как только вода спадет.

Как сообщил депутат законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов, в Береговой направят вертолет в случае необходимости. "Обсудил вопрос выделения дополнительного авиарейса Зея - Береговой <...>. Прошу жителей Берегового оперативно направить свои заявки главе сельсовета", - написал Дьяконов на своей странице в Instagram.

Береговой - поселок в Зейском районе Амурской области. Он расположен в 163 км к северу от районного центра города Зея через село Золотая Гора и поселок Кировский. В Береговом проживают около 1,4 тыс. человек, в селах Золотая Гора и Кировский - в общей сложности около 100 человек.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе ввели режим ЧС межрегионального характера. По итогам прохождения волны паводка подтопленными оказались 975 жилых домов, в которых проживают 2,5 тыс. человек, 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попало 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, пострадали более 7 тыс. человек.