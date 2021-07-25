Пожарные ликвидировали открытое горение в доме в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Открытое горение в жилом здании в центре Санкт-Петербурга ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 17:30 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в МЧС.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что пострадал один человек, он госпитализирован.

Как уточнили ТАСС в Главном управлении МЧС по городу, пострадала женщина. "24-летняя женщина отправлена в больницу с отравлением", - сказали в управлении, отметив, что на месте пожара сейчас происходит проливка и разборка горевших конструкций.

В 15:28 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Лиговский проспект, дом 115. Первоначально горела кровля трехэтажной пристройки к жилому пятиэтажному зданию на площади 300 кв. метров. Позднее площадь выросла до 1,5 тыс. кв. метров. Пожару присваивался третий ранг сложности (из пяти возможных). В 17:31 мск, как сообщили в ГУ МЧС по городу, ранг пожара снижен до № 1-БИС.