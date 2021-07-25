При столкновении "Камаза" и легковой машины в Астраханской области погибли четыре человека

ТАСС, 25 июля. ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля произошло в Енотаевском районе Астраханской области, четыре пассажира легковой машины погибли на месте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Четверо погибли [находящиеся в Kia] водитель "Камаза" не пострадал", - сообщили в ведомстве.

Как пояснили в пресс-службе, в результате ДТП легковой автомобиль полностью сгорел. На месте происшествия от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) работают пять единиц техники и 13 человек личного состава, из них от МЧС - три единицы техники и пять человек личного состава.