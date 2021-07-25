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Пожар в двухэтажном здании в историческом центре Кирова локализован

Количество пожарных расчетов, участвующих в тушении огня, было увеличено с четырех до восьми

КИРОВ, 25 июля. /ТАСС/. Пожар локализован в нежилом двухэтажном здании в историческом центре Кирова на улице Ленина, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"Локализован [пожар] на 130 кв. метрах в 17:50", - сказали в региональном главке.

Количество пожарных расчетов, участвующих в тушении огня, было увеличено с четырех до восьми. В ГУ МЧС уточнили, что пострадавших нет.

Как передавал находящийся на месте происшествия корр. ТАСС, дым шел с крыши дома, пожарные просили людей из расположенных поблизости зданий покинуть помещение. Рядом со зданием находятся кулинария, офисы, парикмахерские, ателье и магазины.

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