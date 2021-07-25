Прокуратура организовала проверку после пожара в доме в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту пожара, произошедшего днем в доме на Лиговском проспекте. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Прокуратура установит обстоятельства произошедшего, проверит исполнение требований законодательства о противопожарной безопасности. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре по адресу: Лиговский проспект, дом 115, поступила в 15:28 мск. Первоначально горела кровля трехэтажной пристройки к жилому пятиэтажному зданию на площади 300 кв. метров. Позднее площадь возгорания выросла до 1,5 тыс. кв. метров. В 17:10 мск пожар был локализован, в 17:30 мск объявлена ликвидация открытого горения. Пожару присваивался третий ранг сложности (из пяти возможных), по данным ГУ МЧС по городу, в 18:17 мск он снижен до первого.

Как сообщали ТАСС в ГУ МЧС, при пожаре пострадала 24-летняя женщина, она отправлена в больницу с отравлением.