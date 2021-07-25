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Движение скоростных поездов остановилось к югу от Парижа из-за провала грунта

Пропавшим без вести числится как минимум один человек

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Провал грунта произошел в воскресенье рядом с железнодорожным вокзалом города Маси к югу от Парижа, что привело к повреждению путей и прекращению движения высокоскоростных поездов TGV. Об этом сообщила в Twitter спасательная служба региона Иль-де-Франс.

Согласно данным спасателей, "в районе вокзала велись строительные работы, сопровождавшиеся бурением грунта". Теперь пропавшим без вести числится как минимум один человек. На месте происшествия работают 30 спасателей, спасатели с собаками ведут поиск людей, которые, предположительно, оказались под землей.

По сведениям властей департамента Эсон, нарушение работы этой железнодорожной ветки приведет к отмене рейсов или задержке в пути около 70 скоростных экспрессов.

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