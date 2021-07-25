Два человека обратились к медикам после драки на выставке в Архангельске

ТАСС, 25 июля. Двум молодым людям оказана медицинская помощь после драки на выставке уличного искусства на островной части Архангельска на Кегострове, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе управления МВД России по Архангельской области. Из-за сообщений о массовой драке на выставке полицейские начали проверку.

По сообщениям региональных СМИ, 24 июля на выставке уличного искусства, которая была организована в заброшенном здании на Кегострове, произошла массовая драка между приезжими художниками и местными жителями, в которой участвовали несколько десятков человек.

"Два участника конфликта обращались в медицинское учреждение. Они были осмотрены, медицинская помощь оказана на месте. Часть участников конфликта уже установлена. От написания заявлений в органы внутренних дел они отказались", - сказал собеседник агентства.

В региональном управлении МВД, отвечая на вопрос о массовой драке на выставке, сказали, что на островной территории в городе Архангельске произошел конфликт между двумя группами граждан на бытовой почве. По данному факту сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия.

Выставка уличного искусства "Коровник" на Кегострове представляет граффити и инсталляции под открытым небом, она посвящена самобытности народов Севера.

На острове Кегостров, который находится примерно в 2 км от центра Архангельска на Северной Двине, проживает около 2 тыс. человек, летом население острова увеличивается в два-три раза за счет дачников. Многие жители острова работают в материковой части Архангельска. Летом переправа на остров осуществляется на рейсовых теплоходах, зимой - по ледовой пешей переправе, в период ледохода и ледостава людей бесплатно перевозят буксиры.