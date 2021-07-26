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Три землетрясения магнитудой до 3,5 произошли рядом с Курильскими островами и Японией

Угрозу цунами не объявляли

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Сейсмологи в понедельник зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) и Японией три землетрясения магнитудой до 3,5. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Зарегистрированы три землетрясения магнитудой от 2,4 до 3,5. Последнее зафиксировано ближе к Японии. Глубина очагов - от 31 км до 52 км", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.

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