Три землетрясения магнитудой до 3,5 произошли рядом с Курильскими островами и Японией

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Сейсмологи в понедельник зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) и Японией три землетрясения магнитудой до 3,5. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Зарегистрированы три землетрясения магнитудой от 2,4 до 3,5. Последнее зафиксировано ближе к Японии. Глубина очагов - от 31 км до 52 км", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.