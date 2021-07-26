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В Гватемале в результате ливней погибли восемь человек

Из-за наводнений и оползней были эвакуированы более 5 тыс. человек

МЕХИКО, 26 июля. /ТАСС/. Проливные дожди, которые продолжаются в Гватемале с мая, привели к гибели восьми человек, двое пострадали. Об этом сообщило в воскресенье управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий страны.

Согласно последнему докладу ведомства, из-за наводнений и оползней, вызванных ливнями, были эвакуированы 5 636 человек. Всего последствия стихии затронули более 632 тыс. жителей Гватемалы.

В результате ливней были разрушены десятки зданий, значительно повреждены более 1 тыс. домов. Дожди также нанесли ущерб объектам инфраструктуры.

Период дождей обычно начинается в Гватемале в мае и завершается в ноябре.

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