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В Москве с начала года произошло 19 ДТП с участием детей на самокатах

В трех ДТП пострадали дети на электросамокатах

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. ГИБДД Москвы зафиксировало в первом полугодии 19 ДТП, участниками которых стали дети на самокатах, сообщили ТАСС в столичном управлении ведомства.

"В первом полугодии сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, использовавших в момент аварии самокаты, в том числе электрические", - сказали в управлении. В 16 случаях сбивали детей на обычных самокатах, в трех - на электросамокатах, в том числе мощностью свыше 0,25 кВт, которыми можно пользоваться только после 18 лет.

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