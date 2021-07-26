В Москве с начала года произошло 19 ДТП с участием детей на самокатах

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. ГИБДД Москвы зафиксировало в первом полугодии 19 ДТП, участниками которых стали дети на самокатах, сообщили ТАСС в столичном управлении ведомства.

"В первом полугодии сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, использовавших в момент аварии самокаты, в том числе электрические", - сказали в управлении. В 16 случаях сбивали детей на обычных самокатах, в трех - на электросамокатах, в том числе мощностью свыше 0,25 кВт, которыми можно пользоваться только после 18 лет.