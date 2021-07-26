В Петербурге мужчина сжег кафе, поругавшись с официантами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Полиция разыскивает в Санкт-Петербурге мужчину, который поджог кафе в Красносельском районе города после того, как поругался с официантами, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"На проспекте Ветеранов [в доме номер] 118, корпус 1, в результате конфликта с официантами неизвестный злоумышленник совершил поджог кафе. Ущерб составил 7 млн 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел в ночь на воскресенье. Злоумышленника ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным городского главка МЧС, одноэтажное здание кафе размерами 6х8 м выгорело по всей площади, сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали. Пожар удалось потушить около 05:00 мск в воскресенье. Название заведения не уточняется.