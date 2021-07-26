Более 1 тыс. жилых домов освободились от воды в Забайкалье

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. жилых домов и свыше 870 приусадебных участков в четырех населенных пунктах Забайкальского края освободились от паводковой воды. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В четырех населенных пунктах четырех муниципальных районов края от воды освободилось более 1 тыс. жилых домов и 875 приусадебных участков, девять низководных мостов и три участка муниципальных автодорог", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что всего на территории региона развернуто шесть пунктов временного размещения. "В настоящее время в городах Шилка и Нерчинск в ПВР находятся 66 человек, в том числе 15 детей. Размещенные граждане обеспечены всем необходимым", - добавили в ведомстве, отметив, что специалисты медико-психологической службы оказывают необходимую поддержку людям, которые были вынуждены покинуть свои дома и разместиться в ПВР.

Кроме того, специалисты МЧС проводят адресный обход граждан, привлекаются к работе психологи. Также проводится расчистка территорий от мусора, осуществляется доставка продуктов питания и медикаментов. Людям помогают переносить вещи и эвакуировать домашних животных. Привлеченной тяжелой инженерной техникой дорожно-эксплуатационных участков проводятся работы по восстановлению дорожного полотна внутрипоселковых дорог и дорог межмуниципального значения, проводятся работы по отводу воды с подтопленных участков путем проведения и обустройства водоотводных каналов, а также расчистке ливневых канализационных систем.

Мониторинг обстановки осуществляется с помощью беспилотных авиационных систем МЧС России, добавили в ведомстве. С целью оценки сложившейся ситуации в подтопленных муниципальных районах, а также для доставки гуманитарной помощи в Шилкинский и Чернышевский районы применяется вертолет Ми-8 МЧС России. По воздуху уже перевезено порядка 7 тонн питьевой воды и продуктов. Всего для реагирования на складывающуюся ситуацию задействована группировка свыше 400 человек, 88 единиц техники и 17 плавсредств.

Паводки в Забайкалье начались 22 июля, подтопленными оказались Шилкинский, Нерчинский и Чернышевский районы. В Шилкинском районе вода разрушила железнодорожный мост на Транссибе. В РЖД подготовили схему перевозки пассажиров на самолетах.