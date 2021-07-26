Уголовное дело возбудили после удара током трех подростков на железной дороге в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после проверки обстоятельств происшествия на станции Халилово в Оренбургской области, где трое девочек получили электротравмы, желая сделать селфи на вагоне-цистерне. Одна из пострадавших умерла, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по факту неисполнения требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, повлекшие по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 263 УК РФ)", - сказано в сообщении.

Следователи установили, что девочки 2010, 2007, 2006 годов рождения залезли на вагон-цистерну, чтобы сделать селфи, и получили травму электрическим током напряжением 27 Вт. Подростков доставили в больницу, где младшая девочка умерла.

"Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации", - уточняется в сообщении на сайте ведомства.