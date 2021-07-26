Муниципальный режим ЧС ввели на территории объектов в Сочи, подтопленных ливнями

СОЧИ, 26 июля. /ТАСС/. Режим ЧС муниципального характера ввели на некоторых объектах в Сочи из-за подтоплений в условиях непогоды, в том числе на территории больницы, детского сада и музея, сообщили в пресс-службе администрации города в понедельник.

"Из-за прохождения неблагоприятного погодного фронта были подтоплены 17 улиц в Адлерском, Хостинском и в меньшей степени Лазаревском районах. Также произошло частичное подтопление трех социальных объектов - городской больницы № 3, детского сада № 83 и Музея истории Хостинского района. На этих территориях введен режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что второй раз за месяц курорт страдает от непогоды, глава Сочи Алексей Копайгородский поручил выработать механизм, который позволит своевременно отводить воду с федеральной дороги А-147, чтобы избежать ее подтопления. Он добавил, что расчистку русел рек необходимо вести на постоянной основе.

Мобильные группы, которые проводили подворовой обход домовладений, пострадавших от подтоплений, составили 248 материалов для рассмотрения возможности выплаты помощи пострадавшим. Основные работы по ликвидации последствий непогоды планируют завершить к концу дня. К работам привлечены 470 человек, задействовано более 60 единиц техники.

Как сообщил ТАСС руководитель сочинского "Водоканала" Антон Денисов, специалисты завершили работы по устранению аварии на трубопроводе, который был поврежден смерчем. Водоснабжение в Хостинском районе восстановлено.