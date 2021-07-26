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Защита Навального обжаловала отказ суда снять с него статус склонного к побегу

Преображенский суд ранее отклонил иск адвокатов с требованием отмены решения о постановке Алексея Навального на учет как склонного к побегу

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Адвокаты Алексея Навального обжаловали решение Преображенского суда, который отказал в снятии с него статуса склонного к побегу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня в суд поступила жалоба на решение Преображенского суда по иску к СИЗО-1 "Матросская тишина", оспаривающее признание Навального склонным к побегу", - сказали в пресс-службе.

Ранее Преображенский суд отклонил иск защиты Навального с требованием отмены решения о постановке Навального на учет как склонного к побегу. Ранее его адвокат Вадим Кобзев подал административный иск к СИЗО-1 "Матросская тишина", принявшему решение о постановке его подзащитного на учет. Защита Навального выдвигала аналогичный иск к ИК во Владимирской области, где он отбывает наказание, он был отклонен.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.

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