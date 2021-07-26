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СМИ: в китайской провинции Ганьсу 13 человек погибли в ДТП

Еще 47 человек получили травмы

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек погибли в результате опрокидывания автобуса в центральной китайской провинции Ганьсу. Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел на скоростной автомагистрали G22, соединяющей восточное побережье Китая с провинцией Ганьсу. Автобус перевозил 63 сельскохозяйственных рабочих из центральной провинции Хэнань в северо-западную провинцию Цинхай. Пострадали 47 пассажиров, они доставлены в местную больницу. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Три человека - два водителя и представитель подрядчика рабочих - задержаны правоохранительными органами.

Следствие уточняет детали происшествия.

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