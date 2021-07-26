Ученые МЧС прогнозируют подтопления на юге России и Северном Кавказе из-за сильных дождей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сильные дожди могут привести к подтоплениям на Северном Кавказе, а также в ряде регионов на юге России. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуация МЧС России Владимир Мошков.

"В результате прогрева воды в южных морях до 29 градусов повышается вероятность выпадения осадков конвективного характера с локальными подтоплениями участков местности. В области возможных ЧС попадают территории Краснодарского и Ставропольского краев, субъектов Северо-Кавказского федерального округа, а также Адыгеи, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей", - сказал он.

Кроме того, из-за ожидаемых сильных осадков, большой водности рек и низкого залегания грунтовых вод возможны подтопления низкопойменных участков местности с расположенными на них объектами инфраструктуры и жилыми домами на территории Забайкальского края и юга Камчатского края, а также Бурятии. "Органам управления РСЧС перечисленных субъектов рекомендуем уточнить планы по предупреждению и ликвидации последствий ЧС", - добавил Мошков.